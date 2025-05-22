Карпухин про лакросс-гол Ротенберга в выставочном матче: «Я не был удивлен. Он часто тренирует этот элемент, регулярно на тренировках выходит с нами на лед»
Илья Карпухин высказался о лакросс-голе Романа Ротенберга в выставочной игре.
– В апреле прошло закрытие сезона. Какие впечатления остались от мероприятия?
– Такие мероприятия всегда очень полезны и приятны. В первую очередь это возможность пообщаться с болельщиками и получить заряд положительных эмоций. Когда чувствуешь их веру и поддержку, появляется огромное желание как можно скорее начать новый сезон и оправдать их ожидания.
– Во время выставочного матча Роман Борисович удивил всех лакроссом, лично вас это впечатлило?
– Роман Борисович часто тренирует этот элемент и регулярно на тренировках выходит с нами на лед, поэтому я не был удивлен, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Фонтанка.ру»
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