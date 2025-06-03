«Трактор» продлил контракт с Мыльниковым на два года. У голкипера 24 матча в прошлом сезоне

«Трактор» продлил контракт с Сергеем Мыльниковым.

Одностороннее соглашение 25-летнего голкипера с челябинским клубом рассчитано на два сезона.

«Трактор » исторически был командой, где особое внимание уделяли местным вратарям. Сергей Мыльников не исключение.

Мы довольны тем уровнем игры, который он демонстрирует на протяжении последних двух сезонов, и надеемся, что голкипер в ближайшем будущем сможет совершить новый скачок в своем развитии», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков .

В минувшем сезоне вратарь провел 21 матч в регулярке и одержал 14 побед при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,30. В Кубке Гагарина на его счету 3 игры.

«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина