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«Трактор» продлил контракт с Мыльниковым на два года. У голкипера 24 матча в прошлом сезоне

«Трактор» продлил контракт с Сергеем Мыльниковым.

Одностороннее соглашение 25-летнего голкипера с челябинским клубом рассчитано на два сезона.

«Трактор» исторически был командой, где особое внимание уделяли местным вратарям. Сергей Мыльников не исключение.

Мы довольны тем уровнем игры, который он демонстрирует на протяжении последних двух сезонов, и надеемся, что голкипер в ближайшем будущем сможет совершить новый скачок в своем развитии», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В минувшем сезоне вратарь провел 21 матч в регулярке и одержал 14 побед при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,30. В Кубке Гагарина на его счету 3 игры.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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logoСергей Мыльников 1999
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