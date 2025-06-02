«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина

Семен Дер-Аргучинцев подписал новый контракт с «Трактором».

24-летний нападающий продлил соглашение на один с уральским клубом.

Сообщалось , что его зарплата составит 50 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев набрал 30 (13+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист отметился 12 (4+8) баллами в 19 играх.

«Семен Дер-Аргучинцев – важная составляющая «Трактора », завоевавшего в последние два сезона бронзу и серебро.

Это очень необычный нападающий, не вписывающийся ни в какие стандарты и придающий команде определенную изюминку.

Семен находится в отличном возрасте, когда нужно становиться еще сильнее и достигать новых профессиональных вершин. Рады, что будущий сезон он проведет в Челябинске!» – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков .