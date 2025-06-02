«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
Семен Дер-Аргучинцев подписал новый контракт с «Трактором».
24-летний нападающий продлил соглашение на один с уральским клубом.
Сообщалось, что его зарплата составит 50 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев набрал 30 (13+17) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист отметился 12 (4+8) баллами в 19 играх.
«Семен Дер-Аргучинцев – важная составляющая «Трактора», завоевавшего в последние два сезона бронзу и серебро.
Это очень необычный нападающий, не вписывающийся ни в какие стандарты и придающий команде определенную изюминку.
Семен находится в отличном возрасте, когда нужно становиться еще сильнее и достигать новых профессиональных вершин. Рады, что будущий сезон он проведет в Челябинске!» – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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