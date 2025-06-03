Экс-форвард «Нью-Джерси» Гомес возглавил «Чикаго Стил» в USHL

Скотт Гомес возглавил клуб в USHL.

45-летний специалист назначен на пост главного тренера клуба «Чикаго Стил».

В прошлом сезоне бывший нападающий тренировал клуб «Суррей» в British Columbia Hockey League – независимой канадской юниорской хоккейной лиге в Британской Колумбии и Альберте.

С 2017 по 2019 годы экс-хоккеист входил в тренерский штаб «Айлендерс».

Скотт Гомес в ходе профессиональной карьеры провел 1079 матчей и набрал 756 (181+575) баллов. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси ».