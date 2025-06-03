Бабаев про ОИ без России: «Много структур еще включится, чтобы отменить решение. Канаде не хватает раздражителя – это было видно по ЧМ»
Шуми Бабаев высказался о ситуации с возможным недопуском России на Олимпиаду.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без сборной России.
«Как я понимаю, это не окончательное решение. Если сборная России все-таки не примет участие в Олимпиаде – это будет большая ошибка.
По чемпионату мира было видно, что канадцам не хватает такого раздражителя. Да и по всему уровню турнира ощущалось, что нет сборных России и Беларуси.
Олимпиада без России – это не то соревнование. Поэтому думаю, что это не окончательное решение. Много структур еще включится, чтобы его отменить.
Хочется верить, потому что это будет благоразумно. Думаю, что в дальнейшем это будет уже политическое решение», – сказал агент Шуми Бабаев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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