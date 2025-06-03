Лучший бомбардир фарма «Сиэтла» Майерс подписал односторонний контракт с клубом. Форвард набрал 51 балл в 57 матчах сезона АХЛ

«Сиэтл» продлил контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба.

26-летний нападающий Бен Майерс подписал новое соглашение с клубом на один сезон и 775 тысяч долларов.

Договор является односторонним.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 8 матчей за «Сиэтл » в чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями.

Майерс стал лучшим бомбардиром «Коачеллы » – фарм-клуба «Кракена» в АХЛ . Он набрал 51 (23+28) балл в 57 матчах регулярного чемпионата. Форвард добавил к ним 3 (1+2) очка в 6 играх Кубка Колдера.