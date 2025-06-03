Лучший бомбардир фарма «Сиэтла» Майерс подписал односторонний контракт с клубом. Форвард набрал 51 балл в 57 матчах сезона АХЛ
«Сиэтл» продлил контракт с лучшим бомбардиром фарм-клуба.
26-летний нападающий Бен Майерс подписал новое соглашение с клубом на один сезон и 775 тысяч долларов.
Договор является односторонним.
В нынешнем сезоне хоккеист провел 8 матчей за «Сиэтл» в чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями.
Майерс стал лучшим бомбардиром «Коачеллы» – фарм-клуба «Кракена» в АХЛ. Он набрал 51 (23+28) балл в 57 матчах регулярного чемпионата. Форвард добавил к ним 3 (1+2) очка в 6 играх Кубка Колдера.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Сиэтла»
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