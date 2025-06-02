«Было бы хорошо, если бы Ротенберг возглавил команду низшего эшелона КХЛ. У него было бы больше уважения хоккейной общественности». Савельев о тренере СКА
Сергей Савельев объяснил, за счет чего Роман Ротенберг может развиваться как тренер.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров.
«Думаю, было бы хорошо, если бы Роман Ротенберг в качестве главного тренера перезапустился и возглавил команды низшего эшелона турнирной таблицы КХЛ.
И помог им и с маркетинговой точки зрения, использовал эту команду как поле для определенных экспериментов.
Ротенберг бы убрал себя из-под давления, потому что в команде-аутсайдере меньше спрос. Он бы мог более эффективно развиваться как тренер.
И, думаю, что у Романа Борисовича при работе с такой командой было бы больше уважения со стороны хоккейной общественности, нежели тогда, когда он возглавлял топ-клуб российского хоккея», – сказал бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев.
Что теперь будет с Ротенбергом?29825 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?29825 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости