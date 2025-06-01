«Спартак» повысил Порядину зарплату на 10 млн – до 45 млн рублей («СЭ»)
«Спартак» повысил зарплату Павла Порядина на 10 млн рублей.
Сегодня клуб переподписал соглашение с игроком, которое ранее действовало до 2026 года. Срок нового контракта рассчитан до конца сезона-2027/28.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 28-летнего хоккеиста увеличилась с 35 до 45 млн рублей.
В минувшем сезоне форвард набрал 46 (22+24) очков в 59 играх регулярного чемпионата за «Спартак».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Павел Порядин сыграл 12 матчей, отметившись 7 (3+4) баллами.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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