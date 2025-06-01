«Спартак» повысил Порядину зарплату на 10 млн – до 45 млн рублей («СЭ»)

«Спартак» повысил зарплату Павла Порядина на 10 млн рублей.

Сегодня клуб переподписал соглашение с игроком, которое ранее действовало до 2026 года. Срок нового контракта рассчитан до конца сезона-2027/28.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », зарплата 28-летнего хоккеиста увеличилась с 35 до 45 млн рублей.

В минувшем сезоне форвард набрал 46 (22+24) очков в 59 играх регулярного чемпионата за «Спартак ».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Павел Порядин сыграл 12 матчей, отметившись 7 (3+4) баллами.