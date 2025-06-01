Дюшен о будущем: «Я хотел бы остаться в «Далласе». Верю в эту команду»
Мэтт Дюшен сообщил, что хотел бы остаться в «Далласе».
У 34-летнего форварда истекает срок действия контракта с кэпхитом 3 млн долларов. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.
Нападающий набрал 82 (30+52) очка в 82 играх регулярного чемпионата-2024/25. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 18 матчах.
«Старс» ранее вылетели из плей-офф Кубка Стэнли-2025, уступив «Эдмонтону» (1-4) в финале Западной конференции.
«Я хотел бы остаться здесь, сделать так, чтобы все получилось.
Возможно, в этом году я смотрю на вещи немного иначе, чем в прошлом году. Я верю в эту команду и хочу быть здесь. Я знаю, насколько мы близки», – сказал нападающий «Далласа» Мэтт Дюшен.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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