Дюшен о будущем: «Я хотел бы остаться в «Далласе». Верю в эту команду»

Мэтт Дюшен сообщил, что хотел бы остаться в «Далласе».

У 34-летнего форварда истекает срок действия контракта с кэпхитом 3 млн долларов. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

Нападающий набрал 82 (30+52) очка в 82 играх регулярного чемпионата-2024/25. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 18 матчах.

«Старс » ранее вылетели из плей-офф Кубка Стэнли-2025, уступив «Эдмонтону» (1-4) в финале Западной конференции.

«Я хотел бы остаться здесь, сделать так, чтобы все получилось.

Возможно, в этом году я смотрю на вещи немного иначе, чем в прошлом году. Я верю в эту команду и хочу быть здесь. Я знаю, насколько мы близки», – сказал нападающий «Далласа» Мэтт Дюшен .