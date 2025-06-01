Исаев об уходе Давыдова из «Локомотива»: «Он дал мне многое. Есть некое огорчение, но это жизнь – надо двигаться дальше»
Даниил Исаев высказался об уходе тренера Рашита Давыдова из «Локомотива».
«Он дал мне многое, и без него меня бы здесь [на церемонии закрытия сезона] не было.
Есть от этого некое огорчение, но это жизнь – надо двигаться дальше», – сказал вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.
25-летний вратарь стал обладателем Кубка Гагарина-2025 в составе «Локомотива» и был признан лучшим голкипером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ второй раз подряд.
Рашит Давыдов покинул «Локомотив»: «Горжусь, что был частью этой боевой команды последние 4 сезона. Пара Исаев – Мельничук была лучшей в моей 20-летней тренерской деятельности»
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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