Потуральски покинул фарм «Сан-Хосе», чтобы «продолжить карьеру за пределами Северной Америки». Сообщалось, что лучший бомбардир регулярки АХЛ перейдет в «Авангард»
Эндрю Потуральски покинул фарм-клуб «Сан-Хосе».
«Сан-Хосе Шаркс» согласился удовлетворить просьбу Эндрю Потуральски об освобождении от контракта на сезон-2025/26, чтобы он мог воспользоваться возможностью продолжить карьеру за пределами Северной Америки», – сообщается на сайте «Барракуды».
Ранее сообщалось, что Эндрю Потуральски подпишет контракт с «Авангардом» на 2 сезона.
В сезоне‑2024/25 Потуральски провел 59 матчей в АХЛ за «Сан‑Хосе Барракуда» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки.
В НХЛ форвард провел 3 матча за «Сан-Хосе» и сделал 1 передачу.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе Барракуда»
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