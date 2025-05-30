Потуральски покинул фарм «Сан-Хосе», чтобы «продолжить карьеру за пределами Северной Америки». Сообщалось, что лучший бомбардир регулярки АХЛ перейдет в «Авангард»

Эндрю Потуральски покинул фарм-клуб «Сан-Хосе».

«Сан-Хосе Шаркс» согласился удовлетворить просьбу Эндрю Потуральски об освобождении от контракта на сезон-2025/26, чтобы он мог воспользоваться возможностью продолжить карьеру за пределами Северной Америки», – сообщается на сайте «Барракуды».

Ранее сообщалось , что Эндрю Потуральски подпишет контракт с «Авангардом » на 2 сезона.

В сезоне‑2024/25 Потуральски провел 59 матчей в АХЛ за «Сан‑Хосе Барракуда» и набрал 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром регулярки.

В НХЛ форвард провел 3 матча за «Сан-Хосе» и сделал 1 передачу.