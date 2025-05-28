«Витязь» договорился о продлении контракта с Чеховичем на 2 года (Metaratings)

«Витязь» договорился о новом контракте с Иваном Чеховичем.

Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба достиг договоренности о подписании двухлетнего соглашения с нападающим.

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего Ивана Чеховича 47 матчей регулярного чемпионата и 36 (12+24) очков.