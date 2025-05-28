«Витязь» договорился о продлении контракта с Чеховичем на 2 года (Metaratings)
«Витязь» договорился о новом контракте с Иваном Чеховичем.
Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба достиг договоренности о подписании двухлетнего соглашения с нападающим.
В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего Ивана Чеховича 47 матчей регулярного чемпионата и 36 (12+24) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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