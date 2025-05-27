«Витязь» продлил контракты со Стюартом, Бусыгиным и Валенцовым. Все соглашения – на 2 года
«Витязь» продлил контракты со Дином Стюартом и Ярославом Бусыгиным.
Соглашения с игроками рассчитаны на два года. На аналогичный срок договор продлил Владислав Валенцов.
28-летний защитник провел три сезона в подмосковном клубе. В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 6 (0+6) очков за 60 матчей.
Для Стюарта прошлый сезон стал дебютным в КХЛ. 26-летний канадский защитник принял участие в 52 играх и набрал 15 (5+10) очков при полезности «плюс 5».
22-летний Бусыгин провел четыре сезона в «Витязе». В завершившемся чемпионате защитник побил личный рекорд результативности – 19 (6+13) очков за 59 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Витязя»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости