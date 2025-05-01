В суде показали видео с женщиной, обвинившей игроков Канады-2018 в сексуальном насилии: «Все было по обоюдному согласию. Мне понравилось. Ты это снимаешь? Ты такой параноик»

В суде по делу о сексуальном насилии молодежки Канады показали сообщения игроков.

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии. Майкл Маклауд , Диллон Дюбе , Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Третий день судебного разбирательства начался с показа присяжным видеозаписей с камер наблюдения, видео и фрагментов сообщений из группового чата, полученных с мобильных телефонов игроков, а также фотографий, сделанных сотрудниками полиции.

Хоккеистов обвиняют в сексуальном насилии над женщиной, которую называют Э. М. в судебных документах.

Присяжным показали видео, полученное с телефона Маклауда, которое было записано в 3:25 утра 19 июня 2018 года. На видео мужчина,который не попал в кадр, спросил Э.М.: «Ты не против этого, да? Ты не против?» «Да, все в порядке», – ответила Э.М.

На другом видео с телефона Маклауда Э.М. была показана в 4:26 утра. Ее торс был прикрыт полотенцем.

«Все было по обоюдному согласию. Мне понравилось. Ты это снимаешь? Ты такой параноик. Я такая трезвая – вот почему я не могу сделать это сейчас», – сказала Э.М в ролике.

На одном из видео, снятом в 4:47 утра, видно, как Э. М. выходит из отеля. В чеке Uber, представленном в качестве доказательства, указано, что она прибыла домой в 5:08 утра.

Присяжным также показали сообщения из группового чата между игроками в ночь инцидента.

В сообщении от Маклауда говорилось: «Кто хочет быстро поучаствовать в тройничке», оно также было подписано «209-майки». «Я в деле», – пришел ответ с телефона Харта.

Помощник прокурора Хизер Донкерс сообщил присяжным, что во время суда у них будет возможность просмотреть ряд текстовых сообщений, которые некоторые игроки сборной Канады отправили друг другу после инцидента.

В одном групповом чате, который был предоставлен полиции игроками сборной Канады Дрейком Батерсоном и Тайлером Стинбергеном, состояли 11 хоккеистов. Сообщается, что там были Харт, Фут, Дюбе, Маклауд, Форментон, Батерсон, Стинберген, Джейк Бин, Максим Комтуа , Бретт Хауден и Сэм Стил.