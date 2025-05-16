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В суде над игроками Канады-2018 по делу о сексуальном насилии распустили присяжных. Судья единолично вынесет вердикт

Судья распустила присяжных по делу о сексуальном насилии молодежки Канады.

В Канаде ранее началось судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии. Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

В пятницу судья распустила коллегию присяжных. 

Новый состав присяжных не будет назначен, разбирательство продолжится в качестве судебного разбирательства с участием судьи. Судья Высшего суда Онтарио Мария Каррочча заслушает доказательства и будет нести ответственность за вынесение вердикта без участия присяжных.

14 присяжных – девять женщин и пятеро мужчин – были распущены по решению Карроччи. Как сообщает The Athletic, на данный момент запрещено публиковать причины такого решения в СМИ.

«Я решила, что в данном деле будет уместно распустить присяжных. Я знаю, что вы потратили четыре недели на этот судебный процесс, и, конечно, я, сотрудники суда, адвокаты выражают вам благодарность за время и усилия, которые вы вложили в это дело, но присяжные будут распущены. Поэтому я благодарю вас, вы свободны», – сказала Каррочча присяжным.

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В суде по делу о сексуальном насилии Канады-2018 показали материалы. Женщина на видео говорила, что «все было по обоюдному согласию», Маклауд написал в чате: «Кто хочет поучаствовать в тройничке?»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoМайкл Маклауд
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