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Светлов о финале Кубка Стэнли: «Бобровский против Макдэвида – приятная для нас традиция. В начале и середине сезона о повторении ничего не говорило»

Сергей Светлов высказался о повторении финала Кубка Стэнли.

– Удивлены тем, что в НХЛ повторился прошлогодний финал?

– Да, удивлен. НХЛ – очень мобильная лига, в эпоху потолков зарплат в ней все быстро меняется. И тут возникает такая приятная для нас финальная традиция – Бобровский против Макдэвида, «Флорида» против «Эдмонтона».

Кстати, в начале и середине сезона ничего о повторении финала-2024 не говорило. «Эдмонтон» стартовал очень тяжело, осенью даже казалось, что он может не пробиться в плей-офф. Да и «Флорида» на Востоке, мягко говоря, не доминировала.

В итоге команды вышли в плей-офф с пятого и шестого «посевов». Причем преимущество своего льда у «нижепосеянного» «Эдмонтона», поскольку в регулярке за счет силы Западной конференции он набрал на три очка больше. Любопытная ситуация.

– Несравнимая с КХЛ?

– У нас тоже работают традиции, «Локомотив» вышел в финал второй год подряд. Да и «Трактор» год назад остановился лишь в полуфинале.

Другое дело, что Ярославль и Челябинск доминировали и в регулярном чемпионате. То есть до финала розыгрыша Кубка Гагарина дошли чемпионы своих конференций. Вот здесь явное отличие от НХЛ, где лидеры конференций «Вашингтон» и «Виннипег» остановились на ранних этапах, – сказал олимпийский чемпион, участник тренерского совета ФХР.

«Эдмонтон» и «Флорида» заслужили второй финал. Они доминируют в НХЛ

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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