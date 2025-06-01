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Малкин отпраздновал с сыном его 9-летие, Кастеровой нет на фото. Ранее сообщалось, что пара развелась

Евгений Малкин отпраздновал с сыном его 9-летие.

Российский форвард «Питтсбурга» выложил в соцсетях фотографию с Никитой, которому 31 мая исполнилось 9 лет.

Ранее сообщалось, что Малкин развелся с журналисткой и телеведущей Анной Кастеровой, с которой он состоял в браке с 2015 года. Пара также отписалась друг от друга в соцсетях.

Отметим, что Кастеровой нет на фотографии. Ее предыдущая запись в телеграм-канале датирована 29 мая: журналистка покоряла одну из горных вершин Тибета.

Фото: instagram.com/stories/e.malkin71geno/

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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