Малкин отпраздновал с сыном его 9-летие, Кастеровой нет на фото. Ранее сообщалось, что пара развелась

Евгений Малкин отпраздновал с сыном его 9-летие.

Российский форвард «Питтсбурга» выложил в соцсетях фотографию с Никитой, которому 31 мая исполнилось 9 лет.

Ранее сообщалось , что Малкин развелся с журналисткой и телеведущей Анной Кастеровой, с которой он состоял в браке с 2015 года. Пара также отписалась друг от друга в соцсетях.

Отметим, что Кастеровой нет на фотографии. Ее предыдущая запись в телеграм-канале датирована 29 мая: журналистка покоряла одну из горных вершин Тибета.

Фото: instagram.com/stories/e.malkin71geno/