Малкин и Кастерова отписались друг от друга в соцсетях. Пара в браке с 2016 года
Евгений Малкин и Анна Кастерова отписались друг от друга в соцсетях.
Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что супруги продолжительное время не публикуют совместных фотографий.
Кастерова также не присутствовала на церемонии чествования Малкина в честь 500-й заброшенной шайбы в НХЛ. Это мероприятие проходило в середине ноября, на нем были родители и сын форварда «Питтсбурга».
38-летний хоккеист и 40-летняя журналистка живут в браке с 2016 года. Летом 2024-го Кастерова работала ведущей на российских телеканалах.
Агент Малкина: «Евгений в книгу Гиннесса должен войти по числу партнеров за карьеру. Высочайший IQ, культурой паса владеет, как никто – из средних ребят делает звезд»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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