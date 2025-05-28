Есмантович о первом номере ЦСКА: «Это будет опытный вратарь, либо североамериканец, либо россиянин. У нас есть две кандидатуры»

Игорь Есмантович высказался о поиске нового вратаря для ЦСКА.

– Сейчас много говорят о том, что ЦСКА уже нашел замену ушедшему Ивану Просветову, и это будет канадец Спенсер Мартин.

– Давайте не будем списывать со счетов Диму Гамзина. Также у нас есть Петр Андреянов. Это наши ребята, планируем их развивать.

Что касается первого номера команды, то это будет опытный вратарь, либо североамериканец, либо россиянин. У нас есть две кандидатуры, с которыми мы работаем. Но фамилию неудобно называть.

Это будет некорректно по отношению к ним обоим, ведь у них есть определенные обязательства, которые нужно сохранять, а именно регламент, – заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА подпишет контракт с голкипером «Каролины» Мартином. У 29-летнего игрока 66 матчей в НХЛ за карьеру («СЭ»)