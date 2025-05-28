Есмантович о первом номере ЦСКА: «Это будет опытный вратарь, либо североамериканец, либо россиянин. У нас есть две кандидатуры»
Игорь Есмантович высказался о поиске нового вратаря для ЦСКА.
– Сейчас много говорят о том, что ЦСКА уже нашел замену ушедшему Ивану Просветову, и это будет канадец Спенсер Мартин.
– Давайте не будем списывать со счетов Диму Гамзина. Также у нас есть Петр Андреянов. Это наши ребята, планируем их развивать.
Что касается первого номера команды, то это будет опытный вратарь, либо североамериканец, либо россиянин. У нас есть две кандидатуры, с которыми мы работаем. Но фамилию неудобно называть.
Это будет некорректно по отношению к ним обоим, ведь у них есть определенные обязательства, которые нужно сохранять, а именно регламент, – заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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