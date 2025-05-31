«Сибирь» продлила контракт с Лозебниковым на год. У 27-летнего вратаря 38 матчей в КХЛ с 90,9% отбитых бросков за карьеру
«Сибирь» продлила контракт с Дмитрием Лозебниковым на один сезон.
Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба.
27-летний голкипер перешел в «Сибирь» в прошлом сезоне в результате обмена с «Амуром».
Всего за карьеру Лозебников провел 37 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, один раз сыграл в матче плей-офф сезона-2023/24. В среднем голкипер отражал 90,9% бросков.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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