«Сибирь» продлила контракт с Лозебниковым на год. У 27-летнего вратаря 38 матчей в КХЛ с 90,9% отбитых бросков за карьеру

«Сибирь» продлила контракт с Дмитрием Лозебниковым на один сезон.

Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

27-летний голкипер перешел в «Сибирь » в прошлом сезоне в результате обмена с «Амуром».

Всего за карьеру Лозебников провел 37 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ , один раз сыграл в матче плей-офф сезона-2023/24. В среднем голкипер отражал 90,9% бросков.