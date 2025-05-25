Экс-игрока «Спартака» и «Динамо» Глазачева обманули на 460 тысяч рублей. Строители взяли аванс, но не начали работы и стали реже выходить на связь («Mash на спорте»)

Экс-игрока «Спартака» Константина Глазачева обманули на 460 тысяч рублей.

«Со слов Глазачева , в его деревне Поздняково есть две управляющие компании. В какой-то момент они перестали делать работы по ремонту домов и начали судиться друг с другом.

Ближе к лету бывший игрок начал искать мастера. Соседи посоветовали одного умельца с бригадой. Спартаковец нанял их на работу, дал задачу и согласовал финансовую смету.

После подписания договора его попросили перевести аванс в 460 тысяч рублей на разные карты. Вскоре после перевода строители начали сыпать отговорками, почему они не могут начать работы.

Затем попросили дать им отсрочку – мол, в ближайшее время вернут всю сумму. Глазачев согласился, после чего рабочие стали реже выходить на связь.

Хоккеист обратился в полицию», – сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Глазачев выступал в Фонбет чемпионате КХЛ за «Барыс», «Динамо » Минск, «Металлург », «Ак Барс», СКА , «Сибирь», «Югру», «Динамо » Москва, «Спартак » и «Адмирал ».

На его счету 544 матча в лиге с учетом плей-офф и 300 (143+157) очков.