Экс-игрока «Спартака» и «Динамо» Глазачева обманули на 460 тысяч рублей. Строители взяли аванс, но не начали работы и стали реже выходить на связь («Mash на спорте»)
«Со слов Глазачева, в его деревне Поздняково есть две управляющие компании. В какой-то момент они перестали делать работы по ремонту домов и начали судиться друг с другом.
Ближе к лету бывший игрок начал искать мастера. Соседи посоветовали одного умельца с бригадой. Спартаковец нанял их на работу, дал задачу и согласовал финансовую смету.
После подписания договора его попросили перевести аванс в 460 тысяч рублей на разные карты. Вскоре после перевода строители начали сыпать отговорками, почему они не могут начать работы.
Затем попросили дать им отсрочку – мол, в ближайшее время вернут всю сумму. Глазачев согласился, после чего рабочие стали реже выходить на связь.
Хоккеист обратился в полицию», – сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Глазачев выступал в Фонбет чемпионате КХЛ за «Барыс», «Динамо» Минск, «Металлург», «Ак Барс», СКА, «Сибирь», «Югру», «Динамо» Москва, «Спартак» и «Адмирал».
На его счету 544 матча в лиге с учетом плей-офф и 300 (143+157) очков.