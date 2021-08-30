Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры.

Защитник «Трактора » сообщил о своем решении на церемонии закрытия сезона-2024/25.

В минувшей регулярке 36-летний американский игрок набрал 32 (10+22) балла в 59 играх. В плей-офф-2025 на его счету 10 (4+6) очков в 20 матчах.

В Фонбет Чемпионате КХЛ он ранее также играл за «Ак Барс ». Всего он провел в лиге 131 игру и набрал 76 (27+49) очков. Вместе с «Трактором» Стивен Кэмпфер стал обладателем серебряных наград сезона-2024/25.

В НХЛ он играл за «Бостон », «Миннесоту», «Флориду» и «Рейнджерс ». Всего он провел в НХЛ 234 матча и набрал 40 (16+24) очков.

Также в активе Кэмпфера 392 игры в АХЛ, где он отметился 174 (41+134) баллами.⠀

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Стивена за профессиональное отношение к делу, весомый вклад в игру команды и желает быстро найти себя после окончания карьеры. Great job!» – говорится на сайте клуба.