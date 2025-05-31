Гендиректор «Трактора»: «Уверены, Гру продолжит работу. Хотим стать сильнее в следующем сезоне»

Гендиректор «Трактора» уверен, что Бенуа Гру останется на посту тренера команды.

В минувшем сезоне челябинский клуб под руководством канадца дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4).

«До меня не доходили слухи о том, что Гру может уехать в НХЛ, чтобы работать помощником. Мы продолжаем совместную работу, до сих пор проводим внутренний анализ прошедшего сезона: что получилось, что не получилось. С учетом этих недоработок хотим стать сильнее в следующем сезоне.

Нет никаких признаков, что наше сотрудничество прекратится. Мы уверены, что Гру продолжит работу в «Тракторе », — сказал Иван Савин .