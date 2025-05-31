Исаев о главной фобии: «Боюсь сцены: выходить, что-то говорить... В хоккейной форме чувствую себя увереннее, чем в костюме»
Даниил Исаев рассказал о главной фобии в своей жизни.
25-летний вратарь стал обладателем Кубка Гагарина-2025 в составе «Локомотива» и был признан лучшим голкипером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ второй раз подряд.
«Я боюсь сцены. Выходить, что-то говорить... Это не мое, но приходится подстраиваться. Мне комфортнее в хоккейной форме.
В ней я увереннее себя чувствую, чем в костюме», – заявил вратарь «Локомотива» Даниил Исаев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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