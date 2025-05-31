Исаев о главной фобии: «Боюсь сцены: выходить, что-то говорить... В хоккейной форме чувствую себя увереннее, чем в костюме»

Даниил Исаев рассказал о главной фобии в своей жизни.

25-летний вратарь стал обладателем Кубка Гагарина-2025 в составе «Локомотива» и был признан лучшим голкипером сезона Фонбет Чемпионата КХЛ второй раз подряд.

«Я боюсь сцены. Выходить, что-то говорить... Это не мое, но приходится подстраиваться. Мне комфортнее в хоккейной форме.

В ней я увереннее себя чувствую, чем в костюме», – заявил вратарь «Локомотива » Даниил Исаев .