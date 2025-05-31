«Локомотив» продлил соглашение с Никулиным на год. Форвард пропустил плей-офф из-за травмы
«Локомотив» и Степан Никулин продлили контракт на год.
24-летний нападающий провел 59 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 24 (9+15) очка при полезности «плюс 4».
Никулин получил травму 14 марта в матче с «Нефтехимиком» (1:2 Б) и пропустил остаток сезона.
Следующий чемпионат станет для форварда пятым в составе «Локомотива».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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