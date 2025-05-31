«Локомотив» продлил соглашение с Никулиным на год. Форвард пропустил плей-офф из-за травмы

«Локомотив» и Степан Никулин продлили контракт на год.

24-летний нападающий провел 59 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 24 (9+15) очка при полезности «плюс 4». Никулин получил травму 14 марта в матче с «Нефтехимиком» (1:2 Б) и пропустил остаток сезона. Следующий чемпионат станет для форварда пятым в составе «Локомотива ». Березкин продлил контракт с «Локомотивом» на год. Зарплата – 45 млн рублей (Артур Хайруллин)