Никитин о травме форварда «Локомотива» Никулина: «Скорее всего, он выбыл до конца сезона. К сожалению, но это жизнь»
Форвард «Локомотива» Степан Никулин может пропустить остаток сезона.
– Есть ли надежда, что еще увидим Степана Никулина?
– Скорее всего, он выбыл до конца сезона.
К сожалению, но это жизнь, – сказал главный тренер ярославского клуба Игорь Никитин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1).
24-летний игрок получил травму 14 марта в матче с «Нефтехимиком». В текущем сезоне у него 24 (9+15) очка в 59 играх при 43 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Локомотива»
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