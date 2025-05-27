Галимов и Сафонов останутся в «Ак Барсе» («СЭ»)

Артем Галимов и Илья Сафонов продолжат карьеру в системе «Ак Барса».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Срок действующих соглашений нападающих рассчитан до 31 мая.

Артем Галимов в регулярке-2024/25 набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах. В плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов в 13 играх.

На счету Ильи Сафонова 22 (7+15) очка в 51 матче регулярного чемпионата и 5 (3+2) баллов в 13 играх плей-офф.

Галимов об «Анахайме»: «Играть в АХЛ не хочу, мне это не надо. Если ехать, то играть в топ-9. Второе или третье звено, точно не в четвертое»