Илья Сафонов: «Начал читать после сезона, из последних – «Мертвые души». Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших»

Хоккеист Илья Сафонов поделился мнением о книге Николая Гоголя «Мертвые души» .

– Чем занимаетесь по окончании сезона?

– В основном провожу время с семьей: отдыхаю, гуляю и делаю все то, что сложно сделать по ходу сезона. При этом иногда занимаюсь, чтобы не растерять форму. После сезона начал читать.

– Что читаете?

– Все, что попадется. Одно из последних – «Мертвые души». Было большое желание прочесть классику, потому что в школьные времена почти не успевал читать. Начало далось непросто, но потом привык, так что все хорошо.

– Как вам главный герой Чичиков и понравился ли кто-то из помещиков?

– Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших. Запомнился Ноздрев, который гуляет и все пропивает, крепкий и здоровый парень, – сказал нападающий «Ак Барса » Илья Сафонов .