  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Сафонов: «Начал читать после сезона, из последних – «Мертвые души». Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших»
13

Илья Сафонов: «Начал читать после сезона, из последних – «Мертвые души». Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших»

Хоккеист Илья Сафонов поделился мнением о книге Николая Гоголя «Мертвые души» .

– Чем занимаетесь по окончании сезона?

– В основном провожу время с семьей: отдыхаю, гуляю и делаю все то, что сложно сделать по ходу сезона. При этом иногда занимаюсь, чтобы не растерять форму. После сезона начал читать. 

– Что читаете?

– Все, что попадется. Одно из последних – «Мертвые души». Было большое желание прочесть классику, потому что в школьные времена почти не успевал читать. Начало далось непросто, но потом привык, так что все хорошо. 

– Как вам главный герой Чичиков и понравился ли кто-то из помещиков?

– Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших. Запомнился Ноздрев, который гуляет и все пропивает, крепкий и здоровый парень, – сказал нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoИлья Сафонов
logoАк Барс
logoКХЛ
книги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов о мечте сыграть в НХЛ: «Она была, есть и остается. Это лучшая лига в мире – любому спортсмену интересно узнать, как там все устроено»
123 мая, 20:36
Форвард «Ак Барса» Сафонов проведет следующий сезон в «Чикаго» (Артур Хайруллин)
2322 апреля, 20:30
«Автомобилист» и «Ак Барс» отыграли 83 минуты. Закончили автоголом и оскорблениями
457 апреля, 20:40
Главные новости
Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»
721 минуту назад
Ротенберг о «СКА-1946»: «Рассчитываем на Титова, он развивает наших ребят. У нашей команды два кубка за четыре года, серебро и бронза – молодцы»
139 минут назад
Швейцария – США. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2025 начнется в 21:20
559 минут назад
Швеция взяла медали на ЧМ в 49-й раз. Чаще в тройку попадала только Канада
8сегодня, 15:53
Швеция взяла бронзу на ЧМ во 2-й раз подряд и в 19-й в истории
1сегодня, 15:48
ЧМ-2025. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу, США и Швейцария встретятся в финале
105сегодня, 15:43
Заврагин играл с травмой в 7-м матче финала Кубка Харламова. Вратарь «СКА-1946» провел два периода и отразил 85,7% бросков («Матч ТВ»)
16сегодня, 15:24
Фетисов о словах Тардифа про недопуск России на ОИ-2026: «Говорю как простой мужик, каждый из которых возмущен – хочется понять нашу позицию по отношению к этому беспределу»
11сегодня, 14:58
СКА поздравил «Зенит» со 100-летием: «Самая титулованная команда России – имя клуба золотом вписано в спортивную летопись. Пусть следующие 100 лет будут еще ярче и успешнее»
37сегодня, 14:40
Плющев о словах Тардифа про недопуск на ОИ-2026: «Европа во всех сферах – тормоз по отношению к России. Приглашение на Кубок Вызова в Канаду или США может стать сигналом для них»
5сегодня, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров оценил сезон системы «Спартака»: «Очень положительно! Молодежка выиграла кубок, немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал, «Химик» удачно играет. Хочу похвалить клуб»
12 минут назад
Кубок Чемпиона России. «Торпедо-Горький» выиграло на выезде у «Химика» (4:0) и повело 3-2 в финальной серии
928 минут назад
Сергей Лукьянцев: «Я сыграл 103 матча в трех лигах, поучаствовал в двух Матчах звезд – незабываемый год. Если бы понадобилось для победы «Спартака» сыграть 150 игр, я бы это сделал!»
150 минут назад
Шестеркин поздравил «Спартак» с победой в Кубке Харламова: «Молодцы, что довели дело до конца. Хотел бы выделить вратаря Кузьменко – красавец, великолепный плей-офф»
1сегодня, 15:34
Аланов получит около 40 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:22
Маршанд о шансах на 4-0 с «Каролиной»: «Флорида» готова к семи матчам и не думает об этом. Нельзя забегать вперед – это очень опасно»
5сегодня, 11:04
Кэмпфер о завершении карьеры: «Ментально еще могу играть, но физически я уже не тот. Благодарен «Трактору» и хочу быть честен перед клубом»
3сегодня, 10:45
Бринд′Амор о 2:6 с «Флоридой»: «Каролина» была лучше, но стала сама отдавать шайбу сопернику. Это было деморализующе – никогда нельзя так делать»
8сегодня, 09:01
«Динамо» расстанется с Михайловым. Форвард провел сезон в ВХЛ после двух лет в основе
сегодня, 08:43
Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
1сегодня, 07:30