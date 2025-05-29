«Лада» хочет продлить контракт с Максимом Третьяком. Голкипер сыграл 8 матчей в прошлом сезоне, пропуская в среднем 3,13 шайбы

Максим Третьяк может остаться в «Ладе».

«Клуб заинтересован в продлении соглашения с Максимом Третьяком на год», – сказал спортивный директор тольяттинского клуба Сергей Гомоляко .

В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 8 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , не одержал ни одной победы, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 89,9% бросков.