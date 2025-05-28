«Сочи» подпишет контракт с защитником фарма «Монреаля» Хофенмайером на год («СЭ»)
«Сочи» подпишет контракт с канадским защитником Ноэлем Хофенмайером.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения будет рассчитан на один год.
В данный момент 26-летний Хофенмайер продолжает выступление в Кубке Колдера за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль».
В сезоне-2024/25 игрок набрал 14 (4+10) очков в 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф на его счету 2 игры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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