«Сочи» подпишет контракт с защитником фарма «Монреаля» Хофенмайером на год («СЭ»)

«Сочи» подпишет контракт с канадским защитником Ноэлем Хофенмайером.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », срок соглашения будет рассчитан на один год.

В данный момент 26-летний Хофенмайер продолжает выступление в Кубке Колдера за фарм-клуб «Монреаля » «Лаваль ».

В сезоне-2024/25 игрок набрал 14 (4+10) очков в 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ . В плей-офф на его счету 2 игры.