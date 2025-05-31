Гафуров о «Торпедо»: «В КХЛ команда немножко шаг назад сделала. ВХЛ – показатель того, что система работает. Молодежка – радость, с позитивом мыслим о будущем»

Максим Гафуров сказал, что «Торпедо» сделало шаг назад в минувшем сезоне.

Нижегородцы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (0-4).

При этом фарм-клуб «Торпедо-Горький » стал чемпионом России, выиграв плей-офф Olimpbet ВХЛ.

Молодежная команда – «Чайка » – стала бронзовым призером Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

«Думаю, нужно по всей системе рассматривать отдельно. Начнем с молодежки – радость за нее. 2008 год рождения, очень молодая команда, и она добилась медалей в первый же год. Это круто! С позитивом мыслим о будущем.

В КХЛ команда немножко шаг назад сделала, оступилась, но для этого есть корректировки. ВХЛ – показатель того, что та чемпионская «Чайка», которая была, тот объем игроков в селекции – эта система работает. Отдельно за команду рад, именно за коллектив. Дальше уже наши проблемы для функционирования всей системы находить бюджет.

Очень рад за Алексея Геннадьевича Исакова, он заслужил свой вызов, поэтому он теперь в КХЛ », – сказал председатель правления «Торпедо ».