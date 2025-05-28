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Забуга о новом тренере «Торпедо»: «Исаков поощрен за добросовестный труд. Победа «Торпедо-Горький» – отличный результат огромной тренерской работы»

Евгений Забуга высказался о новом тренере «Торпедо» Алексее Исакове.

27 мая «Торпедо-Горький» под руководством Исакова обыграл «Химик» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Чемпиона России. 

– Кто станет новым главным тренером «Торпедо»?

– Сразу же после того, как «Торпедо‑Горький» стал чемпионом ВХЛ, это перестало быть тайной. Главный тренер клуба ВХЛ Алексей Исаков возглавит «Торпедо» на уровне КХЛ.

Мы очень рады тому, что Алексей Геннадьевич поощрен за добросовестный труд. При том, что он доказал свою состоятельность и в МХЛ, когда завоевал бронзовые медали с «Чайкой». Теперь с «Торпедо‑Горький» сделал Нижний Новгород чемпионом России в ВХЛ.

Человек проходит по всем ступеням профессионального хоккея в нашем клубе. Я считаю, что Исаков – прекрасный кандидат на этот пост.

– И он теперь герой города.

– Да, конечно. Победа «Торпедо-Горький» – это отличный результат огромной тренерской работы. Мы видим удивительное единение в коллективе. То, как команда умеет перестраиваться, применять различные игровые схемы. Это великолепная работа Алексея Исакова и его штаба.

Нельзя умалять их заслуг. Это тренерская команда, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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