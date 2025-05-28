Евгений Забуга высказался о новом тренере «Торпедо» Алексее Исакове.

27 мая «Торпедо-Горький» под руководством Исакова обыграл «Химик» в 6-м матче финала и выиграл Кубок Чемпиона России.

– Кто станет новым главным тренером «Торпедо»?

– Сразу же после того, как «Торпедо‑Горький» стал чемпионом ВХЛ, это перестало быть тайной . Главный тренер клуба ВХЛ Алексей Исаков возглавит «Торпедо» на уровне КХЛ .

Мы очень рады тому, что Алексей Геннадьевич поощрен за добросовестный труд. При том, что он доказал свою состоятельность и в МХЛ , когда завоевал бронзовые медали с «Чайкой». Теперь с «Торпедо‑Горький » сделал Нижний Новгород чемпионом России в ВХЛ.

Человек проходит по всем ступеням профессионального хоккея в нашем клубе. Я считаю, что Исаков – прекрасный кандидат на этот пост.

– И он теперь герой города.

– Да, конечно. Победа «Торпедо-Горький» – это отличный результат огромной тренерской работы. Мы видим удивительное единение в коллективе. То, как команда умеет перестраиваться, применять различные игровые схемы. Это великолепная работа Алексея Исакова и его штаба.

Нельзя умалять их заслуг. Это тренерская команда, – сказал генеральный менеджер «Торпедо » Евгений Забуга.