Колобков о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Неважно, где он будет играть и доигрывать. Главное, чтобы оставался лидером, победителем, рекордсменом, Александр – великий спортсмен»

Павел Колобков высказался о будущем Александра Овечкина.

Ранее супруга хоккеиста рассказала, что Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ . Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона » рассчитан до завершения следующего сезона. Александр является воспитанником «Динамо ».

– Как вы оцените возможное возвращение Овечкина в российский хоккей?

– Пожелаю, чтобы Овечкин играл как можно дольше. Не хочется даже думать о том, что когда-то он будет доигрывать. Хочется видеть Александра в суперформе, претендентом на новые рекорды, титулы.

Неважно, где он будет играть и доигрывать. Главное, чтобы он оставался тем Овечкиным, которого мы знаем – лидером, победителем, рекордсменом.

Зная спортивный характер Овечкина, уверен, что доигрывание это не для него. Александр – великий спортсмен, я бы хотел, чтобы он играл в хоккей, а не доигрывал, и не важно где. Все будет зависеть от следующего сезона, будет ли он еще чувствовать в себе силы и желание дальше играть в хоккей на высоком уровне, на котором он сейчас, – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.