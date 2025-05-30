Виталий Смирнов о недопуске России на ОИ-2026: «Сочувствую организаторам, которые многое потеряли. Выступление таких команд собирает миллионы телезрителей, а это большие деньги»
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что хоккейная сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».
«Я никак не могу это комментировать. Могу только сожалеть о том, что такое происходит. И сочувствовать организаторам Олимпийских игр, которые многое потеряли. Выступление таких команд, как сборная России по хоккею, собирает миллионы телезрителей, а это большие деньги.
Возьмите летние Олимпийские игры, которые будут в Лос-Анджелесе. Я думаю, американцы очень заинтересованы в присутствии нашей команды, в выступлении российских спортсменов в тех видах спорта, от которых в США, если можно так сказать, балдеют – гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис.
Эти Игры будут третьими в истории Лос-Анджелеса, но на предыдущих мы не были. В 1932 году мы не участвовали в олимпийском движении, а в 1984 году СССР бойкотировал Олимпийские игры.
Думаю, для американцев очень важно видеть нашу команду на этот раз. Поэтому не только мы стараемся вернуться, здравомыслящие люди также заинтересованы в нашем присутствии, потому что это только повышает рейтинг и уровень интереса к соревнованиям», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России, член МОК и исполкома ОКР Виталий Смирнов.