Третьяк о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Мы не против. Этот рейтинг придумала сама ИИХФ. Значит, должна отвечать за слова и решения»

Владислав Третьяк высказался о лидерстве России в рейтинге ИИХФ.

Сборная России , несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.

– Как вы относитесь к тому, что сборная России занимает первое место в рейтинге ИИХФ? Это курьез или все заслуженно? Вот представители ИИХФ говорят, что это проблема.

– Этот рейтинг придумала сама Международная федерация хоккея. Значит, она должна отвечать за свои слова и решения.

Это прописано в уставе ИИХФ – кто же в этом виноват? Лично мы не против, что Россия занимает первое место в рейтинге, – сказал Владислав Третьяк.

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!