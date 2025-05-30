Третьяк о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «Мы не против. Этот рейтинг придумала сама ИИХФ. Значит, должна отвечать за слова и решения»
Владислав Третьяк высказался о лидерстве России в рейтинге ИИХФ.
Сборная России, несмотря на отстранение, возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025.
– Как вы относитесь к тому, что сборная России занимает первое место в рейтинге ИИХФ? Это курьез или все заслуженно? Вот представители ИИХФ говорят, что это проблема.
– Этот рейтинг придумала сама Международная федерация хоккея. Значит, она должна отвечать за свои слова и решения.
Это прописано в уставе ИИХФ – кто же в этом виноват? Лично мы не против, что Россия занимает первое место в рейтинге, – сказал Владислав Третьяк.
Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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