«Северсталь» продлила контракт с Чебыкиным на год. У форварда 12+10 в 35 матчах после перехода из «Сочи»
«Северсталь» продлила контракт с Николаем Чебыкиным до конца сезона 2025/26.
27-летний нападающий присоединился к команде в декабре 2024 года после перехода из «Сочи».
На счету Чебыкина 20 (10+10) результативных баллов в 30 матчах регулярного чемпионата в составе «Северстали» и 2 гола в 5 играх Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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