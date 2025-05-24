«Северсталь» продлила контракт с Чебыкиным на год. У форварда 12+10 в 35 матчах после перехода из «Сочи»

«Северсталь» продлила контракт с Николаем Чебыкиным до конца сезона 2025/26.

27-летний нападающий присоединился к команде в декабре 2024 года после перехода из «Сочи ».

На счету Чебыкина 20 (10+10) результативных баллов в 30 матчах регулярного чемпионата в составе «Северстали » и 2 гола в 5 играх Кубка Гагарина.