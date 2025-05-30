«Торонто» обсуждал обмен Марнера с «Вегасом» прошлым летом. «Лифс» запросили Теодора и получили отказ (Эллиотт Фридман)

«Торонто» обсуждал обмен Митча Марнера с «Вегасом» в прошлое межсезонье.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что клубы обсуждали потенциальные сделки с участием форварда прошлым летом. Однако, по словам Фридмана, этот обмен никогда не был «реалистичным». «Торонто» запросил защитника Ши Теодора, но «Вегас» отказал.

Кроме того, стороны не были уверены, рассмотрит ли Марнер возможность отказа от пункта о запрете на обмен, чтобы присоединиться к «Голден Найтс».

«Как я слышал, они говорили людям: «Хотите посмотреть на Ши Теодора? Вы можете купить билет, чтобы посмотреть, как он играет за нас». И они сдержали свое слово», – сказал Фридман.

В октябре 2024 года «Вегас » и Ши Теодор продлили контракт на 7 лет с кэпхитом 7,425 млн долларов. В регулярке-2024-25 защитник набрал 57 (7+50) очков в 67 играх. В 11 матчах плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов.

Действующее соглашение 28-летнего Митча Марнера со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В текущем сезоне форвард «Мэйпл Лифс» набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в рамках регулярного чемпионата НХЛ и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.

Главная тема лета – контракт Марнера. Если уйдет, «Торонто» будет очень-очень больно



