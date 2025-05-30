  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торонто» обсуждал обмен Марнера с «Вегасом» прошлым летом. «Лифс» запросили Теодора и получили отказ (Эллиотт Фридман)
4

«Торонто» обсуждал обмен Марнера с «Вегасом» прошлым летом. «Лифс» запросили Теодора и получили отказ (Эллиотт Фридман)

«Торонто» обсуждал обмен Митча Марнера с «Вегасом» в прошлое межсезонье.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что клубы обсуждали потенциальные сделки с участием форварда прошлым летом. Однако, по словам Фридмана, этот обмен никогда не был «реалистичным». «Торонто» запросил защитника Ши Теодора, но «Вегас» отказал.

Кроме того, стороны не были уверены, рассмотрит ли Марнер возможность отказа от пункта о запрете на обмен, чтобы присоединиться к «Голден Найтс». 

«Как я слышал, они говорили людям: «Хотите посмотреть на Ши Теодора? Вы можете купить билет, чтобы посмотреть, как он играет за нас». И они сдержали свое слово», – сказал Фридман.

В октябре 2024 года «Вегас» и Ши Теодор продлили контракт на 7 лет с кэпхитом 7,425 млн долларов. В регулярке-2024-25 защитник набрал 57 (7+50) очков в 67 играх. В 11 матчах плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов.

Действующее соглашение 28-летнего Митча Марнера со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В текущем сезоне форвард «Мэйпл Лифс» набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в рамках регулярного чемпионата НХЛ и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.

Главная тема лета – контракт Марнера. Если уйдет, «Торонто» будет очень-очень больно

Что теперь будет с Ротенбергом?6837 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoМитч Марнер
Эллиотт Фридман
logoТоронто
возможные переходы
logoНХЛ
logoВегас
logoШи Теодор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дон Черри о Марнере: «Торонто» должен подписать с ним новый контракт. Многие команды хотят заполучить его»
1327 мая, 07:35
Марнер – лучший свободный агент по мнению TSN, Беннетт – 2-й, Таварес – 3-й, Гавриков – 6-й, Проворов – 7-й, Орлов – 19-й, Кузьменко – 31-й, Дадонов – 45-й
3226 мая, 20:39
Марнер не продлит контракт с «Торонто» и станет свободным агентом, вероятно. У форварда 102 очка в этой регулярке (Пьер ЛеБрюн)
9526 мая, 09:55
Главные новости
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел 3 сезона в «Авангарде»
416 минут назад
Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
2128 минут назад
Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»
6658 минут назад
Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с которым питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
42сегодня, 10:01
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
63сегодня, 09:48
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
23сегодня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
53сегодня, 09:10
Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
61сегодня, 08:46
Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
29сегодня, 08:34
Кетов претендует на тренерский пост в СКА. Клуб может вдвое урезать бюджет и расторгнуть контракты с самыми дорогими игроками («СЭ»)
101сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов
40 минут назад
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
3сегодня, 10:15
«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
1сегодня, 09:24
Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»
1сегодня, 08:58
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
12сегодня, 08:22
Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
сегодня, 07:51
Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»
4сегодня, 07:15
Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
1сегодня, 06:58
Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»
сегодня, 06:45
Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»
3сегодня, 05:25