Марнер не продлит контракт с «Торонто» и станет свободным агентом, вероятно. У форварда 102 очка в этой регулярке (Пьер ЛеБрюн)

Митч Марнер не продлит контракт с «Торонто» и станет свободным агентом.

Действующее соглашение 28-летнего канадца со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне форвард «Мэйпл Лифс » набрал 102 (27+75) очка за 81 игру и сделал 13 (2+11) результативных действий в 13 матчах Кубка Стэнли.

«Думаю, что это уже практически решенный вопрос: Марнер с очень большой вероятностью выйдет на рынок свободных агентов», – заявил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Он добавил, что нападающему нужна смена обстановки, и выбор нового места зависит от того, насколько сильно он хочет побеждать.

У Марнера будут варианты как в более слабых командах, но обладающих большим запасом средств под потолком зарплат, так и в более сильных, где ему придется согласиться на меньшую зарплату.

Энтони Ди Марко из Daily Faceoff отмечает, что форвард не рассматривает ни одну из шести других канадских команд в качестве потенциального места для переезда.

Шенахан покинул пост президента «Торонто». При нем клуб 9 раз выходил в плей-офф, выиграв лишь 2 серии