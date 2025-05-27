Дон Черри о Марнере: «Торонто» должен подписать с ним новый контракт. Многие команды хотят заполучить его»

Дон Черри заявил, что «Торонто» должен сохранить форварда Митча Марнера.

Действующее соглашение 28-летнего канадца со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

В текущем сезоне форвард «Мэйпл Лифс» набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в рамках регулярного чемпионата НХЛ и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.

«Торонто » должен подписать с ним новый контракт. Многие команды хотят его заполучить», – сказал 91-летний эксперт, ответив на вопрос о будущем Марнера в своем подкасте Grapevine.

Марнер не продлит контракт с «Торонто» и станет свободным агентом, вероятно (Пьер ЛеБрюн)