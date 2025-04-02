Фетисов об Овечкине: «Его рекорд по голам не смогут побить в ближайшие 100 лет. Если Александр вернется в КХЛ, это событие для всех россиян, не только для динамовцев»
Вячеслав Фетисов порассуждал о долговечности рекорда Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Ожидаем, что скоро все это произойдет! Александр – один из самых великих игроков в нашей отечественной школе хоккея. Я не сомневаюсь, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ не смогут побить в ближайшие 100 лет.
Болельщики «Динамо» ждут возвращения Овечкина в Россию после того, как он побьет рекорд Гретцки? Александр имеет право полное играть, где хочет и как хочет.
Конечно, если он вернется, то это будет событие для всех россиян, а не только для динамовцев», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости