Фетисов об Овечкине: «Его рекорд по голам не смогут побить в ближайшие 100 лет. Если Александр вернется в КХЛ, это событие для всех россиян, не только для динамовцев»

Вячеслав Фетисов порассуждал о долговечности рекорда Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Ожидаем, что скоро все это произойдет! Александр – один из самых великих игроков в нашей отечественной школе хоккея. Я не сомневаюсь, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ не смогут побить в ближайшие 100 лет.

Болельщики «Динамо » ждут возвращения Овечкина в Россию после того, как он побьет рекорд Гретцки? Александр имеет право полное играть, где хочет и как хочет.

Конечно, если он вернется, то это будет событие для всех россиян, а не только для динамовцев», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.