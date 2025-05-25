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Выдренков хочет, чтобы Демидов побил рекорд Овечкина: «Набрал в КХЛ невероятный ход, потом приехал в НХЛ и уже там доказал, что может играть на высочайшем уровне»

Иван Выдренков надеется, что Иван Демидов превзойдет Александра Овечкина.

«Для меня главная звезда в КХЛИван Демидов. Парень для своих лет сыграл очень взросло. Набрал невероятный ход, забросил много шайб, оформил столько ассистов. В общем, статистика сама за себя говорит.

Приехал в НХЛ и уже там доказал, что может играть на самом высочайшем уровне. Мне бы хотелось, чтобы в будущем он побил снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ. Хочется верить, что он сможет», – сказал защитник «СКА-1946».

Демидов набрал 2 очка при «минус 5» в серии с «Вашингтоном». Форвард «Монреаля» сыграл рекордные 18:21 в 5-м матче

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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