Выдренков хочет, чтобы Демидов побил рекорд Овечкина: «Набрал в КХЛ невероятный ход, потом приехал в НХЛ и уже там доказал, что может играть на высочайшем уровне»

Иван Выдренков надеется, что Иван Демидов превзойдет Александра Овечкина.

«Для меня главная звезда в КХЛ – Иван Демидов . Парень для своих лет сыграл очень взросло. Набрал невероятный ход, забросил много шайб, оформил столько ассистов. В общем, статистика сама за себя говорит.

Приехал в НХЛ и уже там доказал, что может играть на самом высочайшем уровне. Мне бы хотелось, чтобы в будущем он побил снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ . Хочется верить, что он сможет», – сказал защитник «СКА-1946 ».

Демидов набрал 2 очка при «минус 5» в серии с «Вашингтоном». Форвард «Монреаля» сыграл рекордные 18:21 в 5-м матче