«Салават» продлил контракт с Черным на 2 года

Нападающий Александр Черный подписал новый контракт с «Салаватом».

Срок соглашения рассчитан на два года.

В сезоне-2024/25 Александр Черный дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Он набрал 2 (0+2) очка в 21 матче регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф 24-летний нападающий сделал 3 передачи.