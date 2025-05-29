«Салават» продлил контракт с Черным на 2 года
Нападающий Александр Черный подписал новый контракт с «Салаватом».
Срок соглашения рассчитан на два года.
В сезоне-2024/25 Александр Черный дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Он набрал 2 (0+2) очка в 21 матче регулярного чемпионата. В 14 играх плей-офф 24-летний нападающий сделал 3 передачи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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