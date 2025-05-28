«Салават» продлил контракт с Набиевым на 2 года. 19-летний форвард набрал 14 очков в 62 матчах регулярки-2024/25

Нападающий Артем Набиев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым».

Срок нового соглашения рассчитан на два года.

Выпускник спортшколы «Салавата Юлаева » дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в минувшем сезоне.

19-летний Артем Набиев провел 62 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (6+8) очков. Также на его счету 2 (1+1) балла в 12 играх плей-офф.