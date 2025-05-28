Рябкин – 27-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Daily Faceoff, Лиъматов – 41-й, Жаровский – 47-й, Андреянов – 58-й
Иван Рябкин занял 27-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Daily Faceoff.
Топ-80 возглавил защитник Мэттью Шефер.
1. з Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н Майкл Миса («Сагино»)
3. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
4. н Портер Мартон («Брэмптон»)
5. н Калеб Денуайе («Монктон»)
6. н Антон Фрондель («Юргорден»)
7. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)
8. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)
9. н Виктор Эклунд («Юргорден»)
10. з Джексон Смит («Трай-Сити»)
...27. н Иван Рябкин («Маскигон»)
...41. з Курбан Лиъматов (МХК «Динамо»)
...47. н Александр Жаровский («Толпар»)
...58. в Петр Андреянов («Красная Армия»)
59. в Алексей Медведев («Лондон Найтс»)
...78. в Семен Фролов (МХК «Спартак»)
79. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)
В «Динамо» есть игрок с фамилией Лиъматов. Нет, это не опечатка – там Ъ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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