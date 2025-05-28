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  • Рябкин – 27-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Daily Faceoff, Лиъматов – 41-й, Жаровский – 47-й, Андреянов – 58-й
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Рябкин – 27-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Daily Faceoff, Лиъматов – 41-й, Жаровский – 47-й, Андреянов – 58-й

Иван Рябкин занял 27-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Daily Faceoff.

Топ-80 возглавил защитник Мэттью Шефер.

1. з Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

2. н Майкл Миса («Сагино»)

3. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

4. н Портер Мартон («Брэмптон»)

5. н Калеб Денуайе («Монктон»)

6. н Антон Фрондель («Юргорден»)

7. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»)

8. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)

9. н Виктор Эклунд («Юргорден»)

10. з Джексон Смит («Трай-Сити»)

...27. н Иван Рябкин («Маскигон»)

...41. з Курбан Лиъматов (МХК «Динамо»)

...47. н Александр Жаровский («Толпар»)

...58. в Петр Андреянов («Красная Армия»)

59. в Алексей Медведев («Лондон Найтс»)

...78. в Семен Фролов (МХК «Спартак»)

79. н Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)

В «Динамо» есть игрок с фамилией Лиъматов. Нет, это не опечатка – там Ъ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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Антон Фрондель
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