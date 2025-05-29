Хоккеисты «Флориды» вновь не прикоснулись к трофею за победу на Востоке. В прошлом сезоне сделали так же – и выиграли Кубок Стэнли, в позапрошлом дотронулись – и проиграли
Игроки «Флориды» не стали трогать кубок за победу в Восточной конференции.
Команда тренера Пола Мориса переиграла «Каролину» со счетом 4-1 в серии финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.
«Пантерс» в третий раз подряд стали обладателем трофея Принца Уэльского.
Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке.
В 2024 году хоккеисты поступили таким же образом и в результате выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» в семи матчах.
В 2023 году игроки «Флориды» дотрагивались до трофея и брали в руки. В финале Кубка Стэнли «Пантерс» проиграли «Вегасу» (1-4).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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