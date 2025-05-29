«Флорида» выиграла 7-ю серию плей-офф подряд. При Морисе – 10 из 11 побед в сериях Кубка Стэнли

«Флорида» выиграла седьмую подряд серию в Кубках Стэнли.

Команда тренера Пола Мориса прошла «Каролину» со счетом 4-1 в финале Западной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Пантерс» выиграли 10 из 11 серий в плей-офф под руководством Мориса, который возглавил команду перед сезоном-2022/23.

В том сезоне «Флорида » уступила «Вегасу» (1-4 в серии) в финале Кубка Стэнли – это на данный момент единственное поражение клуба в плей-офф на этом отрезке.