Комтуа может перейти в «Бостон». У форварда 63 очка в 77 матчах за «Динамо» («СЭ»)

Максим Комтуа может перейти в «Бостон».

По информации «Спорт-Экспресса», «Брюинс » являются главными претендентами на форварда «Динамо ».

Ранее Комтуа сообщал , что у него есть несколько предложений о продолжении карьеры в НХЛ.

Этот сезон был для 26-летнего канадца первым в Фонбет чемпионате КХЛ. Он набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке и 13 (7+6) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.

В НХЛ Комтуа выступал за «Анахайм» и «Каролину». Его действующее соглашение с «Динамо» заканчивается 31 мая этого года.

Агентство Комтуа опровергло слухи об интересе «Авангарда» к игроку: «Из этого клуба предложение не поступало. Давайте подождем 1 июня»