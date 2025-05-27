Комтуа может перейти в «Бостон». У форварда 63 очка в 77 матчах за «Динамо» («СЭ»)
Максим Комтуа может перейти в «Бостон».
По информации «Спорт-Экспресса», «Брюинс» являются главными претендентами на форварда «Динамо».
Ранее Комтуа сообщал, что у него есть несколько предложений о продолжении карьеры в НХЛ.
Этот сезон был для 26-летнего канадца первым в Фонбет чемпионате КХЛ. Он набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярке и 13 (7+6) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.
В НХЛ Комтуа выступал за «Анахайм» и «Каролину». Его действующее соглашение с «Динамо» заканчивается 31 мая этого года.
Агентство Комтуа опровергло слухи об интересе «Авангарда» к игроку: «Из этого клуба предложение не поступало. Давайте подождем 1 июня»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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