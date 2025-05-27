Агентство Комтуа опровергло слухи об интересе «Авангарда» к игроку: «Из этого клуба предложение не поступало. Давайте подождем 1 июня»

Агенты Максима Комтуа опровергли интерес «Авангарда» к игроку.

Действующее соглашение форварда «Динамо » с клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Сообщалось , что он может вернуться в НХЛ.

– Появилась информация о том, что Комтуа может продолжить карьеру в «Авангарде». Можно ли сказать, что не исключаете такой вариант?

– На сегодняшний день я такого сказать не могу, нам не поступало предложение по поводу Максима из этого клуба.

– Ранее вы говорили, что переговоры с «Динамо» идут не очень хорошо, теперь уже можно говорить о том, что в этом клубе Комтуа играть не будет?

– Давайте подождем первого июня, там уже будем смотреть, – сообщило агентство Titan Sport Consulting, которое представляет интересы игрока.

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