Скиннер отразил 28 из 29 бросков «Далласа» в 4-м матче серии. Победа – 3-я подряд при 97,7% сэйвов на отрезке

Стюарт Скиннер отразил 28 из 29 бросков «Далласа» в 4-м матче серии.

Вратарь «Эдмонтона » был признан второй звездой четвертого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом » (4:1, 3-1).

Победа стала для 26-летнего канадца третьей подряд. В этих играх он пропустил в общей сложности 2 шайбы, отразив 86 из 88 бросков (97,7%).

Всего в текущем плей-офф Скиннер провел 9 матчей – 5 побед (пропускал не более 1 шайбы за игру, 3 шатаута) и 4 поражения (пропускал не менее 4 шайб за игру, всего – 20), 91,0% сэйвов и коэффициент надежности 2.47.