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Пикар будет бэкапом Скиннера в 4-й игре серии «Эдмонтона» с «Далласом»

Кэлвин Пикар будет бэкапом Стюарта Скиннера в 4-й игре финала Запада.

28 мая «Эдмонтон» примет «Даллас» в 4-м матче серии (2-1).

В понедельник Кэлвин Пикар вышел на лед впервые после повреждения. Он получил травму нижней части тела 9 мая во второй игре против «Вегаса» (4-1). 

«Эдмонтон» одержал 6 побед в 6 матчах этого плей-офф с 33-летним голкипером в стартовом составе. Он отразил 88,8% бросков при коэффициенте надежности 2,84.

Стюарт Скиннер выиграл 4 из 5 последних матчей. В его активе 3 шатаута.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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