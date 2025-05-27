Пикар будет бэкапом Скиннера в 4-й игре серии «Эдмонтона» с «Далласом»

Кэлвин Пикар будет бэкапом Стюарта Скиннера в 4-й игре финала Запада.

28 мая «Эдмонтон » примет «Даллас» в 4-м матче серии (2-1).

В понедельник Кэлвин Пикар вышел на лед впервые после повреждения. Он получил травму нижней части тела 9 мая во второй игре против «Вегаса» (4-1).

«Эдмонтон» одержал 6 побед в 6 матчах этого плей-офф с 33-летним голкипером в стартовом составе. Он отразил 88,8% бросков при коэффициенте надежности 2,84.

Стюарт Скиннер выиграл 4 из 5 последних матчей. В его активе 3 шатаута.